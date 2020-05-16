В Иране от коронавируса скончались еще 35 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране коронавирусом заразились еще 1 757 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 118 392 человек, из них состояние 2 716 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, таким образом общее число умерших от этой инфекции в Иране достигло 6 937 человек.

Представитель министерства отметил, что до сих пор от коронавируса вылечились 87 422 человека.

Отметим, что для выявления случаев инфицирования в Иране проведено свыше 672 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)