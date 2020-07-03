В Иране за сутки выявили 2652 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 232 863, летальных исходов — на 11 106, зафиксированы 194 098 случаев выздоровления. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"За последние сутки выявлены 2652 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 232 863 человека", сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 148 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 106 человек.
По словам Лари, зафиксированы194 098 случаев выздоровления среди заразившихся.
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