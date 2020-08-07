В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 322 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 322 567. В тяжелом состоянии на настоящее время находятся 4 136 человек.

Об этом, как передает в пятницу Trend со ссылкой на İRNA, сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 279 724 случая выздоровления", - сказала она.

По словам пресс-секретаря министерства, от этого заболевания умерли 18 132 человека.

Сима Садат Лари добавила, что за прошедшие сутки в Иране заразились коронавирусом еще 2 450 человек.

"Красной зоной" по этому заболеванию в Иране считаются провинции Тегеран, Кум, Мазендеран, Гюлюстан, Восточный Азербайджан, Ардебиль, Исфахан, Альборз, Хорасан, Керман, Северный Хорасан, Семнан, Меркези, Езд и Гилян.

Отметим, что в Иране до сих пор было проведено более 2,63 миллиона диагностических тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Эльдар Джанашвили)