В Иране успешно испытали на людях вакцину от коронавируса собственной разработки

Иран в среду объявил об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса "Фахра", названной в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. В качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого, сообщило агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В марте начались первые клинические испытания этого препарата, разработанного в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде. Он был убит 27 ноября прошлого года в провинции Тегеран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. В конце апреля началась третья (финальная) фаза испытаний препарата COV Iran Barakat. По словам главы научного комитета национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом доктора Мостафы Ганеи, эта вакцина может быть одобрена к использованию в мае, а другие препараты собственной разработки - еще через 2-3 месяца.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная иммунизация населения с применением российской вакцины "Спутник V". В страну уже поставлены семь партий препарата. На первом этапе решено прививать сотрудников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация остальных медицинских работников и людей старше 65 лет. Через пару месяцев в Иране надеются наладить выпуск препарата "Спутник V" на своей территории.