БАКУ /Trend/ - В Иране за сутки от коронавируса скончались 128 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 80 941.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 6 442 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 960 751. Состояние 3 808 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 537 092 человек, проведено свыше 20,5 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили около 4,75 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 4,71 миллиона человек, вторую дозу – 579 тысяч человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)