В Тегеране предупредили об угрозе наводнения

Службы спасения столичной провинции Ирана приведены в понедельник в состояние полной готовности в связи с распространенным метеорологической организацией республики предупреждением о грядущем наводнении в Тегеране. Об этом заявил руководитель Общества Красного Полумесяца провинции Тегеран Шахин Фатхи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Метеорологическая организация ввела оранжевый уровень опасности на понедельник и последующие дни в связи возможностью наводнения в Тегеране, - цитирует его агентство ISNA. - В связи с этим службы спасения провинции приведены в состояние полной боевой готовности".

По словам Фатхи, "об опасности ливней, ураганного ветра, метелей, затопления дорог, падения давления газа в трубопроводах и отключения электроэнергии объявлено в понедельник также в провинциях Керманшах, Илам, Лурестан, Курдистан, Чехармехаль и Бахтиария, Кохгилуйе и Бойерахмед, Хузестан, Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Зенджан, Казвин, Кум, Маркази, Альборз". Население предупреждено об опасности поездок по автомобильным дорогам в несколько предстоящих дней, особенно в горных районах.