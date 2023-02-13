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В Тегеране в ресторане произошел взрыв

Общество Материалы 13 февраля 2023 12:22 (UTC +04:00)
В Тегеране в ресторане произошел взрыв

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Взрыв произошел в понедельник утром в двухэтажном здании в центре Тегерана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителей пожарных служб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в 08:52 по местному времени. В качестве причины случившегося сотрудники экстренных служб называют взрыв газового баллона на втором этаже здания, где располагался ресторан.

На данный момент известно о по меньшей мере двух пострадавших сотрудниках заведения, они госпитализированы. Взрыв привел к частичному обрушению стен здания, а также к серьезным повреждениям его фасада.

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