Названа дата выхода нового турецкого фильма с участием азербайджанских актеров (ФОТО)

9 августа 2017 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названа дата выхода на экраны турецкого комедийного фильма "Yanlış Anlama", в котором заняты азербайджанские актеры, сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ. Фильм выйдет в прокат с 27 октября и будет демонстрироваться в кинотеатрах Турции и Азербайджана.

Режиссер фильма – Улаш Джихан Шимшек, автор сценария – Айберк Чынар.

В фильме наряду с турецкими актерами, среди которых - Илкер Айрык, Шевкет Чорух, Хакан Билгин, Пелин Сонмез, Дуйгу Караджа, также заняты азербайджанские артисты - Ислам Мехралиев, Фярда Амин и Пярвин Абиева.

Кинокартина рассказывает историю двух семей - азербайджанской и турецкой, которые провели вместе десять дней. Съемки проходили в Стамбуле и Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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