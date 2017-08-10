Анвер Садыгов и ансамбль "Qaytağı" исполнили на Площади фонтанов песни из кинофильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку на Площади фонтанов прошла очередная съемка в рамках проекта Music Band, который реализуют телеканал Mədəniyyət (Культура) и Дворец Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского телевидения.

Проект Music Band охватывает различные сферы – рок, джаз, эстраду и другие жанры, и его просветительский характер направлен на формирование у молодежи хорошего музыкального вкуса. Реализация проекта на открытом воздухе позволяет наладить живое общение со зрителями, способствует организации приятного досуга бакинцев и многочисленных гостей города.

Очередным гостем проекта стали народный артист Азербайджана Анвер Садыгов (гармонь) и инструментальный ансамбль "Qaytağı" Азербайджанского телевидения и радио. В ансамбле вместе с известным музыкантом Анвером Садыговым выступили заслуженные артисты - джазовый пианист Эмиль Афрасияб и исполнитель на таре Алекпер Алекперов и другие. В исполнении музыкантов прозвучали произведения азербайджанских композиторов, музыкальные сочинения из кинофильмов и зарубежные композиции. Все музыкальные произведения были встречены зрителями бурными аплодисментами.

Ведущей вечера была Нурлана Джафарова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)