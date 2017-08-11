Назрин Рашидова выступила с концертом в Лондоне

11 августа 2017 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская скрипачка Назрин Рашидова выступила с концертом в Лондоне, сообщает Trend Life. Концертная программа прошла в городской церкви St. James's.

Назрин Рашидова выступила в сопровождении пианиста Даниэла Гримвуда. На вечере были исполнены сочинения Жозефа Йонгена и Пола Льюиса. Музыкальные произведения были с большим интересом встречены публикой.

Назрин Рашидова родилась в 1988 году в семье профессиональных музыкантов. Она впервые вышла к большой зрительской аудитории в три года в рамках программы фестиваля "Золотая осень". Затем были обучение в Лондоне в известной музыкальной школе им. Персаля; концерты в Букингемском дворце, на сцене Собора Святого Луки, во Дворце Св. Джеймса - резиденции британских монархов; "Специальный приз" Международного конкурса скрипачей имени И. Менухина; Почетный диплом Международного конкурса скрипачей имени Г. Венявского в Люблине (Польша); Премия международного музыкального конкурса в Кенте (Англия).

Назрин окончила Королевскую музыкальную академию. Она основала свой струнный ансамбль FeMusa.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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