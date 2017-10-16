Детское "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии

Беларусь в ноябре 2018 года вновь примет детское "Евровидение". Об этом, как сообщает Белта, было заявлено 15 октября в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

"Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси. Об этом Национальную государственную телерадиокомпанию официально уведомил Европейский вещательный союз. Популярное шоу пройдет в ноябре следующего года. Белтелерадиокомпания как единственный в стране представитель Европейского вещательного союза взяла на себя главную миссию по организации песенного форума", - сказали в эфире телеканала.

Беларусь в 2010 году уже принимала песенный форум. Детское "Евровидение-2017" пройдет в ноябре в Грузии.