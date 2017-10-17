Александр Шаровский не будет заменять Фуада Поладова другим актером (ФОТО)

17 октября 2017 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский не будет заменять Фуада Поладова другим актером. Об этом Trend Life сообщил сам режиссер.

Напомним, что народный артист Фуад Поладов проходит лечение в связи с онкологическим заболеванием.

"Я пока не могу даже думать о том, чтобы кого-то вводить в постановки вместо Фуада Поладова. Мне больно, я надеюсь и верю, что дорогой мне артист и товарищ вернется на сцену. Мы звоним ему, сейчас Фуаду вроде немножко легче.

Когда болезнь подкрадывается так незаметно, как она подкралась к Поладову, – это очень обидно. Всем обидно, его очень любит труппа театра. На эту тему мне говорить достаточно сложно. Я надеюсь, что с ним все будет хорошо и Бог подарит ему длинную жизнь", - сказал Trend Life главный режиссер театра.

По словам Шаровского, актер понятие штучное, а актеры такого уровня, как Фуад Поладов, рождаются очень редко, и когда в театре есть такой актер – это очень важно.

Отметим, что Фуад Поладов играет в репертуарных спектаклях театра - "В хрустальном дворце" и "Семейка Блисс".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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