В Тегеране публика стоя аплодировала Рамизу Гулиеву (ФОТО)

28 декабря 2017 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Тегеране (Иран) в большом зале "Талар Вахдат" с огромным успехом прошли сольные концерты народного артиста Азербайджана, профессора, лауреата международных конкурсов, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреата Государственной премии, выдающегося тариста Рамиза Гулиева, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

В концерте принимал участие симфонический оркестр Государственного университета искусств Тегерана под управлением дирижера Али Акбар Гурбани. В исполнении профессора Рамиза Гулиева прозвучали классические произведения выдающихся азербайджанских композиторов – Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Саида Рустамова, Тофига Гулиева, Гамбара Гусейнли, Джахангир Джахангирова, образцы азербайджанской народной музыки – мугамы и народные песни в новой обработке.

В программе также было заявлено новое произведение, которое специально для этого концерта написал известный композитор, профессор, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев. Наряду с азербайджанской музыкой, тарист Рамиз Гулиев представил публике сочинения зарубежных композиторов - Иоганнеса Брамса, Франца Шуберта и Витторио Монти.

Отметим, что все билеты на концерты Рамиза Гулиева были проданы за месяц до назначенной даты, и в виду большого интереса, организаторам пришлось расставить дополнительные стулья для желающих послушать знаменитого азербайджанского музыканта. Буквально после каждого номера, публика стоя аплодировала музыканту и симфоническому оркестру Тегерана. В концерте также принимал участие знаменитый певец, профессор Рашид Ватандост (тенор). После концертов в Государственном университете искусств Тегерана состоялись четырехдневные мастер-классы профессора Рамиза Гулиева с молодыми исполнителями на таре.

(Автор: Джани Бабаева )

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