Эмиль Кадыров выступит с сольным концертом в Ярославле

4 января 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров выступит с сольным концертом в городе Ярославль, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу певца в социальной сети.

Программа будет представлена 25 февраля на сцене Ярославского государственного театра юного зрителя имени В. С. Розова. Концерт под названием "Ты - моя мелодия" посвящен 75-летию со дня рождения народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

"Любая композиция, которую исполнял или написал Муслим Магомаев - любима не только мной, но и публикой. Ни одна его песня не может оставить кого-то равнодушным", - сказал ранее в интервью Trend Life певец.

Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Выпускник Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участник мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреат международных конкурсов.

(Автор: Джани Бабаева)

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