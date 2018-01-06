Посол итальянской музыки Луиза Селло провела новогодний концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел новогодний концерт известной итальянской флейтистки Луизы Селло, сообщает Trend Life. Мероприятие организовано Международным центром мугама и United Cultures при поддержке Министерства культуры Италии и под патронажем региона Фриули-Венеция-Джулия.

Луиза Селло, которая является Послом итальянской музыки и культуры в мире, представила бакинцам и гостям столицы особую красочную и насыщенную концертную программу, посвященную Новому 2018 году.

В праздничном вечере были исполнены как классические произведения великих композиторов прошлого Джакино Россини, Жоржа Бизе и Вольфганга Моцарт, так и пьесы современных авторов Эннио Морриконе и Вальтера Сильвиотти.

Ярким украшением стало выступление Луизы Селло с азербайджанскими музыкантами, были представлены произведения Стефано Мускаритоло и Кямали Ализаде, которые созданы именно для этого вечера. Одну из этих композиций исполнил известный контртенор, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров. Луиза Селло также выступила в определенном музыкальном синтезе из этнических традиций Италии и Азербайджана, созданных Кямалей Ализаде и Стефано Мускаритоло с участием известного тариста, заслуженного артиста Азербайджана Сахиба Пашазаде.

Вечер прошел под овации зрителей.

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(Автор: Вугар Иманов)







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