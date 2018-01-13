Aзербайджанские актеры подарили радость детям с ограниченными возможностями здоровья

13 января 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига и действующего при нем театра-студии "Oyuq" посетил учреждение социальной службы №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенное в поселке Шаган Хазарского района Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие было проведено в рамках реализуемой театром социальной акции "Əlimdən tut" ("Держи меня за руку"), задача которой - интеграция в общество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Коллектив театра продемонстрировал детям отрывки из различных спектаклей, подарив им радость и хорошее настроение. Выступление актеров Рахили Ибадовой, Игбала Алиева, Джавида Тельмана и других было встречено аплодисментами.

Юные артисты театра-студии "Oyuq" Сельджан Хатун, Айлин Наджафли, Назан Гафарова, Сельджан Рзаева, Ага Шейдаев, Фарах Гусейнова исполнили яркие танцевальные номера и песни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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