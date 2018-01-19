В Баку состоялась презентация книги "Карабах-летопись веков" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация книги “Qarabağ - əsrlərin salnaməsi”, изданная IRS Publishing House в рамках проекта “İrs” при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Paşa Həyat Sığorta и Silk Way Group, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки.

На открытии вечера министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что презентация книги в преддверии 28-й годовщины трагедии 20 Января имеет особое значение. В книге представлена многовековая история Карабаха, повествуется о героизме карабахцев, об оккупации этого региона Азербайджана вооруженными силами Армении, вандализме и зверствах чинимых армянскими сепаратистами, Ходжалинском геноциде.

В издание вошли различные статьи о древней и современной истории Карабаха - “Azıx mağarası”, “Məğrur albanlar”, “Monqol istilası”, “Müharibələrarası dövr”, “Pənahəli xan Qarabağlı”, “Yenilməz Şuşa”, “Çətin seçim”, “Əcdadların torpağı uğrunda”, “Nə unutmaq, nə də bağışlamaq”, каждая из которых составлена на основе исторических фактов и научных изысканий.

Автор проекта и главный редактор “Qarabağ - əsrlərin salnaməsi” – Муса Марджанлы, научный советник – доктор исторических наук Гасым Гаджиев. Кандидат исторических наук Сабухи Ахмедов. Книга представлена на азербайджанском и русском языке в особом дизайне с высокой полиграфией, иллюстрациями, картами и фотографиями.

Вечер продолжился выступлением исполнителей народных песен и мугама.

Напомним, что в рамках проекта "İrs" ранее были изданы книги - “Qədim qalanın yuxuları” (Сны древней крепости), “Qobustan – minilliklər kitabı” (Гобустан - книга тысячелетий), “Təbrizin sehrli nağılları” (Сказки волшебного Тебриза), “Naxçıvan – Şərqin əfsanəsi” (Нахчыван - легенда Востока), “Məftun edən şəhər” (Зачаровывающий город), “Bakı simfoniyası” (Бакинская симфония).

(Автор: Вугар Иманов)

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