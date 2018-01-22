Театр одного актера в Баку - неповторимость и всегда разная тональность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя реализовал проект "Monotamaşalar paradı" ("Парад моноспектаклей"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В рамках "Парад моноспектаклей" на Малой сцене театра было продемонстрировано шесть монопостановок.

"Парад моноспектаклей" стартовал показом постановки "Vurğuna vurğun gəlin" ("Невеста, влюбленная в Вургуна") с участием заслуженной артистки Азербайджана Лятифы Алиевой.

В последующие дни вниманию театралов были представлены спектакли - "İstədiyim kimi yaşamışam" ("Жила, как хотела") с участием ведущей актрисы театра Мехрибан Абдуллаевой, "Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего"), в котором играет заслуженный артист Шовги Гусейнов, "Cəza" ("Наказание") с участием заслуженной артистки Кямали Гусейновой, "Sonluğun sonu" ("Конец конца"), в которой занята Кюшвер Шарифова и постановка на основе произведения Федора Достоевского "Идиот" с участием заслуженного артиста Нофеля Велиева.

Продемонстрированные постановки были встречены зрителям с большим интересом, об этом свидетельствуют записи, оставленные ими театра в "Книге отзывов" ("Rəy kitabı"). В них зрители высоко отзываются об актерской игре и режиссерской работе.

Отметим, что ряд продемонстрированных моноспектаклей ранее с успехом был представлен на различных международных театральных фестивалях, и удостоен наград.

Моноспектакль - спектакль с участием одного актера. Театральный символизм в моноспектакле играет особую роль. Для режиссера важно подчеркнуть подтекст в драме, не договорить, заставить зрителя "додумать" самому. Моноспектакль имеет, как правило, драматический сюжет. Влияние исполнителя на подачу и суть постановки в жанре "моно" значительно выше, чем у артистов привычного нам спектакля. Имеется в виду неповторимость и всегда разная тональность самого спектакля.

(Автор: Джани Бабаева)

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