Памяти Леди Гю! В сердце моем остается и живет мой старый, добрый Баку, город моих предков… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Редкое сочетание внутренней и внешней красоты, таланта и трудолюбия, активной жизненной позиции и динамичной творческой деятельности сделали эту выдающуюся женщину легендой при жизни. Она никогда не хотела звезд с неба. Она предпочитала сама создавать звездные постановки, звездные команды, звездных учеников. Многие ее спектакли стали классикой для грядущих поколений.

Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова - первая женщина азербайджанка-режиссёр, лауреат Государственной премии, народная артистка, профессор Азербайджанской музыкальной академии. Она скончалась 20 января на 93 году жизни, оставив после себя славное творческое наследие и пример неиссякаемой любви к своей профессии и родному Баку.

Вместе с читателями Trend Life пролистаем страницы жизни и творчества Женщины-Личности… Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова... Имя, стоящее в одном ряду с прославленными именами деятелей азербайджанской культуры, чей талант был высоко оценен не только в родном отечестве, но и далеко за его пределами.

Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова родилась 23 июня 1925 года в Баку в семье врачей. Она беззаветно любила родной город, восхищаясь его красотой и теплотой, называя его старым, добрым и ласковым, иногда хмурым и ветреным, суровым Баку.

О ее жизни можно снять фильм. Она пережила годы репрессий, под жернова которых безвинно попали многие ее родственники, и в первую очередь отец; войну, принесшую свои горести, тяжелейшие лишения, бедствования.

В середине двадцатых отца арестовали без всякой аргументации. Мама бросилась в Тбилиси, где заседало закавказское правительство, спасать папу. На каком-то публичном мероприятии она подтолкнула Гюльджахан к ногам Мир-Джафара Багирова. «Чья эта девочка?» - спросил грозный глава ЧК. "Шуауллы Гюльахмедова", - ответила мама. Он нахмурился: "Скажите Шуаулле, что ради этого ребенка мы дарим ему жизнь". И расстрел заменили ссылкой в Соловки "без права переписки". Мама осталась одна с двумя детьми на руках без работы, без средств, без надежды на возвращение мужа.

В те сложные и голодные годы матери было трудно с двумя детьми. И в этот момент в ее жизни появился один человек – секретарь одного из райкомов, который решил создать семью с женой "врага народа". От супруга не было вестей, считали погибшим, и после пяти лет раздумий она согласилась.

Гюльджан ханум вспоминала: "Я хорошо помню вечер маминой свадьбы. Собственно, веселья никакого не было. Мама ушла тихо, без лишнего шума, чтобы не травмировать родных отца. Она смущенно улыбалась, целуя нас. Мы остались с бабушкой. Вдруг стук. Бабушка открыла дверь и вскрикнула: "Шуаулла!" Надо же было случиться такому: папа вернулся именно в этот день! Бабушка бегом в дом жениха…Всю ночь родители говорили, спорили, кричали, плакали – мы все слышали сквозь сон. А утром измученная мама сказала: "Никто не виноват. Но изменить ничего нельзя. Я вышла замуж". Меня спросили: "С кем я хочу жить?". Я захотела с мамой. В 37-м отчима тоже арестовали как врага народа. И мы снова остались одни. Вот такая семейная драма".

Все пережитое трансформировалось у нее в особый характер, тончайший склад души, внесло свою «краску» в особенность восприятия событий внешнего мира, что позволило ей уже в самом начале профессионального пути заявить о себе как о талантливом режиссере.

Через все жизненные перипетии Гюля ханум прошла достойно и с высоко поднятой головой, не сгибаясь под ударами судьбы. Наверное, именно эта самая способность противостоять тяжёлым испытаниям на жизненном пути и помогало сохранять свою гордую стать на протяжении всей жизни. Поэтому близкие называли ее Леди Гю (сокращенное от Гюльджахан).

На протяжении 30 лет работы в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна поставила более семидесяти спектаклей, с которыми труппа выступала на лучших сценах Советского Союза и которыми восхищались не только зрители, но и именитые режиссеры.

"О театральной карьере с детства я не мечтала. После окончания школы собрался семейный совет: папа, мама, дядя Касум (Ага Касум Гюль – директор института географии АНА, ученый с мировым именем, участвовал в международных экспедициях по поиску каспийской Атлантиды). Решение семьи было единодушным - должна идти по стопам родителей, чтобы стать врачом. Но в Мединституте продержалась всего один семестр. Потом поступила в АЗИ. За год умудрилась поучиться на трех факультетах: геологоразведочном, нефтепромысловом и даже в группе инженеров пожарной безопасности. Тут в Баку открылся театральный институт. Я ринулась на режиссерское отделение, не имея никакого представления о том, что это такое. Родные были в шоке. Дядя Касум сказал, что мои "пробежки" по вузам и факультетам до добра не доведут, что режиссура – мужское занятие. Во всяком случае, ни одной женщины режиссера он не знает. "Что ж, я буду первой!" – "обрадовала" я родных", - рассказывала она.

Ее учителями были такие корифеи как Мехти Мамедов, Адиль Искендеров, Тофик Кязимов. Окончив Азербайджанский государственный театральный институт с красным дипломом, она уже с первых шагов в театральном искусстве громко заявила о себе своими постановками, в которые вносила живое дыхание своей души, свое мироощущение. 60 -70-е годы были вехой ее творчества, режиссерский талант создавал художественные миры, воздействовавшие на души и сердца зрителей. Театральные шедевры, созданные на сцене Русской драмы, с такими корифеями как Анатолий Фалькович, Рахиль Гинзбург, Дина Тумаркина, Юрий Митрофанов, Вера Ширье, Константин Адамов, Сергей Якушев, Людмила Духовная, Мурад Ягизаров проходили при полном аншлаге. Произведения Шекспира, Шиллера, Гюго, Радзинского, Жана Ануйя, Франсуазы Саган, Анара, Ильяса Эфендиева, Самеда Вургуна, Валентина Зорина и других обретали новую жизнь и звучание, неся в себе мощный эмоциональный заряд.

"Мой дорогой театр – Бакинский русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Я пришла туда прямо со студенческой скамьи, в театр с его традициями и высочайшими профессионалами, там еще берегли, уважали стариков и выдвигали талантливую молодежь. Я благодарна мастерам, режиссерам и актерам, которые приняли меня под свое крыло. Они не сюсюкали со мной, они были строги, иногда суровы. Они учили меня, тыча носом в мои ошибки, но они открывали секреты своего мастерства… Мой театр – моя школа. Я училась у гримеров, костюмеров, рабочих сцены, электриков, которые служили в театре целыми династиями. Кстати, первые цветы на сцене я получила от МОП – младшего обслуживающего персонала. В театре я обрела единомышленников, я обрела друзей…", - вспоминала Гюльджахан ханум.

С 1982 года работала в Бакинской музыкальной академии и Оперной студии. Преподавала вокалистам такой предмет, как мастерство актера, и ставила с молодыми отрывки из спектаклей и целые оперы. Однажды, Ильяс Эфендиев обратился к ней с просьбой снять по своей пьесе телефильм. Гюльджахан ханум согласилась "примерить" на себя непривычную роль режиссера-постановщика телеспектакля. С выбором главного героя проблем не было, без особых раздумий она была предложена Расиму Балаеву, успевшему к этому моменту сыграть роли Бабека и Насими, а вот поиск актрисы на роль Наргиле затянулся, пока, наконец, она не явилась режиссеру в облике 17-летней студентки 2-го курса Университета искусств Малахат Аббасовой. Репетиции проводились ежедневно по 7-8 часов без перерыва. Доходило до того, что из селения Пиршаги приезжали родители Малахат, обеспокоенные тем, где подолгу пропадает их дочь. Образ Наргиле получился настолько жизненным, достоверным, что воспринимался зрителями как подлинный до такой степени, что наиболее впечатлительные из них, узнавая на улице исполнительницу роли Малахат Аббасову, подходили к ней и предлагали любую помощь.

Под ее руководством вышли десятки оперных постановок в Азербайджанской государственной музыкальной академии, воспитана плеяда талантливых артистов, среди которых такие имена как Азер Зейналов, Эльдар Алиев, Фарида Мамедова, Рена Гарниери, Динара Алиева, Авез Абдулла, Сабина Асадова.

"К ученикам нельзя относиться как к работе, ими надо жить, отдавать всю себя, все свои силы, душу, мозги, чувства и принимать со всеми их плюсами и минусами...", - говорила Гюльджахан ханум.

За почти 70 лет творческой деятельности, несмотря на свой высокий статус и выдающийся талант, она не накопила богатств, дачи, машины и много десятилетий жила в в военном городке Каспийского ВВМКУ, в небольшой квартире на шестом этаже шестиэтажного дома без лифта. Но главное для нее всегда была радость общения с учениками, осознание своей востребованности.

Ее супруг - Мартынов Сергей Петрович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., окончил Каспийское ВВМУ, преподавал в Каспийском ВВМУ им. С.М. Кирова.

"Мужчину своей жизни я встретила в 18 лет. Мы с подружкой пошли в театр оперетты, спектакли которого проходили в Доме офицеров. В антрактах в фойе устраивались танцы под духовой оркестр. В тот вечер звучал модный вальс: «Ночь коротка. Спят облака. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем». Меня пригласил на танец красавец-лейтенант, выпускник морского училища Сергей Мартынов. Это была любовь с первого взгляда. О, в наше время знали, что это такое… Любовь, которая не заканчивается после первого поцелуя. Среди множества претендентов, которых преподносила нам жизнь, мы могли выбрать одного единственного и пронести свое чувство через все ухабы жизни. Мы прожили с Сережей 61 год, и знаете, последние слова его были тревогой обо мне…", - вспоминала она.

И в завершении…

"С грустью прощаюсь со своими воспоминаниями… Должна признаться: умом я понимаю – Баку стал прекраснее, современнее, величественнее. А бакинцы… Бакинцы, несмотря на то, что им пришлось пережить, остались добрыми, немного наивными. Они любят детей и оберегают стариков. На улице они бросаются на помощь, чтобы перевести через дорогу, а на "спасибо" отвечают: "Вам спасибо". За что?! Наверное, за то, что вы оперлись о его руку, что доверились ему. Гости Баку буквально потрясены красотой нашего города и бакинцами, и я горжусь этим… Но в сердце моем остается и живет мой старый, добрый Баку, город моих предков…"

В статье использованы материалы из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов)

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