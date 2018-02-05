Названа дата проведения Бакинского международного джаз-фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский международный джаз-фестиваль в 2018 году пройдет 14 - 28 октября, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, Kİds Jazz Day, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города.

По традиции в рамках фестиваля, наряду с азербайджанскими музыкантами, с концертными программами выступают известные музыканты из разных стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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