Искусство страны Восходящего солнца в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку 5 марта состоится открытие выставки "Искусство Японии из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Выставка продолжает серию "Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", задуманную как череду "географических" выставок, на которых будут представлены художественные произведения из Фондов хранения музея, насчитывающих на сегодняшний день около 18 тысяч единиц.

Коллекция японского искусства Азербайджанского национального музея искусств насчитывает около 200 музейных единиц, и включает в себя произведения, датируемые XVIII-XX веками.

В настоящее время музей обладает солидной коллекцией предметов декоративно-прикладного искусства страны Восходящего солнца, вобравшей в себя своеобразное сочетание утонченной японской философии красоты и естественности с изысканным богатством художественных приемов, принятых в декоративном творчестве.

Среди памятников японского прикладного искусства, представленных на выставке особое внимание привлекает собрание образцов художественной керамики. В экспозиции выставки представлены изделия XVIII-XX веков знаменитых керамических центров Японии, получивших всеобщее мировое признание.

Это разнообразные блюда и тарелки с ярким рисунком, крупные декоративные парадные вазы с позолотой и фигурной лепкой, маленькие изящные вазы с изысканным декором, традиционные чайнички с боковой ручкой в виде раструба, тонкостенные чайные пары, расписные пиалы, чайные сервизы, с мастерски проработанными изображениями миниатюр.

Миниатюрная пластика представлена в экспозиции, в основном, виртуозной резьбой по ценнейшей слоновой кости. Среди экспонатов выставки также несколько коробочек из слоновой кости, украшенные резьбой из сюжетных сцен и растительным узором, изумительные веера с перламутровыми вставками и очень ценные, датируемые XVIII- XIX веками, тонко проработанные костяные ножны катан (мечей), являвшихся предметом гордости воинов.

Выставка знакомит посетителей с образцами японской вышивки, поражающих мастерством создания переходных тонов и полутонов в изображении излюбленной тематики – пейзажа.

(Автор: Джани Бабаева )

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