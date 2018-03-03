Юбилей Кямиля Джалилова: Когда душа поет с гобоем и даже во сне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 80-летию известного исполнителя на гобое, кавалера ордена «Шохрат», народного артиста Азербайджана Кямиля Джалилова, сообщает Trend Life.

Ведущий вечера заслуженный деятель искусств, главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев, а также председатель Научно-религиозного Совета Управления Мусульман Кавказа, декан факультета теологии БГУ, академик Васим Мамедалиев, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Зенфира Гафарова и музыковед, доктор философии по искусствоведению Саадет Тахмиразгызы рассказали о жизни и творческой деятельности юбиляра, о его вкладе в развитие национальной культуры, был представлен видеоматериал.

Кямиль Джалилов родился 29 января 1938 года в Баку. Выпускник Азербайджанской государственной консерватории, педагог Гимназии искусств около пятидесяти лет жизни посвятил пропаганде народного искусства, с большим успехом гастролировал во многих странах.

Ему и его волшебному инструменту посвящали стихи многие азербайджанские поэты: Расул Рза, Бахтияр Вагабзаде, Мамед Араз, Халил Рза Улутюрк. Испол­нитель-новатор, сумевший своей виртуозной игрой на классическом европейском инструменте, вдохнуть новую жизнь в национальную музыку, и в частности, мугамы и народные композиции - «Заминхара», «Сегях», «Баяты-Шираз», «Баяты-Кюр», «Чахаргях», «Завул», « Рахаб», «Хумаюн» и «Карабах шикестеси». По словам народного поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде, его мастерство заключено в «умении заставить западный инструмент гобой говорить и петь на азербайджанском языке».

Кямиль Джалилов рассказывает: «Много времени мы проводили в поселке Бузовна, где у нас был дом. Там я ходил в детский сад, во дворе которого были заросли камыша. Меня все время тянуло туда и, прихватив из дома маленький ножик, я что-то без конца стругал, мастерил, и однажды сделал дудочку, чтобы сыграть. В семье до меня не было музыкантов, хотя дед считался знатоком мугамов. Отец был очень религиозным человеком, читал Коран, совершал намаз, держал пост. Кроме того, он часто читал газели, касыды из Физули, Сеид Азима Ширвани, Алиага Вахида; у него был красивый голос и послушать его собирались все соседи.

Однажды, вместе со своим одноклассником Заур Алиев (в будущем, талантливый пианист в ансамбле Ахмеда Бакиханова) предложил пойти с ним в музыкальную школу№ 1, где он учился. Вдруг из одного класса донесся неизвестный мне, необычный звук; чуть приоткрыв дверь, я увидел, что какой-то учитель, присев на стул, играет удивительно красивую мелодию - тесниф Узеира Гаджибейли «Ахшам олду». Заметив мой интерес, Джаббар муаллим предложил обучить меня игре на этом необычном инструменте. На мой вопрос, как же называется это чудо, он ответил: «Гобой». Вот так, в 12 лет, гобой вошел в мою жизнь».

С отличием окончил Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы и Бакинскую консерваторию. Директор отдела духовых инструментов училища, известный тромбонист Агакерим Алиев говорил, что у гобоя Кямиля «природный, естественный звук»». Затем стал солистом Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и проработал там около пяти лет; играл произведения Моцарта, Гайдна, Генделя. С концертами объездили многие города СССР, был за рубежом. Потом был создан инструментальный ансамбль «Дан улдузу» под руководством Гюляры Алиевой, в котором солировал 35 лет и побывал с ними во многих зарубежных странах. Он также хорошо играл на гармони, тютеке и нагаре. Интересно, что в ансамбле Ахмеда Бакиханова 3 года играл на гоша-нагара и находил такие тонкости, что руководитель постоянно удивлялся.

«Это, наверное, черта характера: чем-бы я ни занимался, на каком бы инструменте ни играл, - я должен найти что-то новое, свой путь; я не люблю кому-либо подражать и, если даже замечал иногда в своих мелодиях какое-то другое влияние, сразу же старался от этого избавиться. Мне думается, именно поэтому я и стал популярен в народе, потому что никого не повторял и никому не подражал. Все импровизации на тему мугамов создавал сам», - говорит юбиляр.

В концертной программе выступили народные артисты Гюльяз Мамедова, Сакина Исмайлова, заслуженные артисты Илькин Ахмедов, Эхтирам Гусейнов, Фарид Алиев, Сахиба Пашазаде, исполнитель Эльнур Зейналов, победительница Телевизионного конкурса мугама Сабина Арабли и ашуг Ахлиман. Выступление прошло в сопровождении ансамбля народных инструментов при Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под управлением народного артиста Агаверди Пашаева.

В заключение вечера Кямиль Везиров выразил признательность гостям и организаторам вечера за теплые слова и поздравления:

«Я очень люблю природу. На лоне природы я черпаю вдохновение, пополняю свои силы и нахожу то состояние покоя, которое так нужно для творчества. Кстати, как-то я сыграл «Баяты-Кюр» в одном селе, стоя на высокой горе; так вся деревня собралась, получился такой живой концерт! У меня часто спрашивают, что я делаю в свободное время, есть ли у меня хобби. На что я отвечаю, что мое хобби - только гобой. И ничего более. Я им живу, им дышу, даже кладу его к изголовью, чтобы, проснувшись, сразу же взять в руки и, быть может, сыграть что-то новое, что может мне присниться… Ведь я играю даже во сне. Иногда в снах приходят такие мелодии, которые я долго не могу найти наяву. Я, можно сказать, одержим своим гобоем».

(Автор: Вугар Иманов)

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