"Незабываемые": Международный центр мугама начинает новый проект

3 марта 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама приступает к реализации крупномасштабного проекта под названием "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Цель проекта – организация вечеров, посвященных жизни и творчеству деятелей культуры и искусства – композиторов, исполнителей классического вокала и мугама, сыгравших незаменимую роль в истории азербайджанской национальной музыки. Проект реализуется при поддержке телеканала "Mədəniyyət" ("Культура").

Проект стартует 5 марта и будет посвящен 100-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, как в стране, так и за рубежом проводятся юбилейные мероприятия.

В программе в исполнении Азербайджанского государственного фортепианного трио, заслуженных артистов Наргиз Керимовой и Алексея Мильтиха, а также исполнителей Саиды Тагизаде, Джейлы Сеидовой и Эльдениза Алекперзаде прозвучат сочинения композитора.

Отметим, что в рамках проекта 6 апреля состоится вечер, посвященный творчеству ханенде, народной артистки Хагигат Рзаевой; 14 мая – мероприятие, посвященное основоположнику азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученому-исследователю и педагогу, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии СССР Бюльбюлю; 12 июня – вечер, посвященный известной ханенде, народной артистке Азербайджана Саре Гадимовой.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, телеканал "Mədəniyyət", Азербайджанское радио, журнал "Баку".

(Автор: Джани Бабаева)

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