В Баку выступит британская группа "Танцующие глухие мужчины" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское представительство международной британской организации British Council в сотрудничестве с посольством Великобритании в Азербайджане, Пространством Современного Искусства YARAT и Киноцентром "Низами" проведет в Баку концерт танцевальной труппы Deaf Men Dancing ("Танцующие глухие мужчины") под названием "Ten" ("Десять"), сообщили Trend Life в пресс-службе British Council.

Спектакль будет представлен в рамках программы Unlimited, которая направлена на поощрение культурных проектов для людей с ограниченными возможностями путем создания необходимой для них среды, состоящей из специалистов помогающим им развивать навыки презентации своих творческих замыслов , продюсеров, тех, кто принимает решения по этим вопросам, объектов и помещений, где могли бы реализоваться их культурные проекты. Коллектив Deaf Men Dancing, возглавляемый хореографом и художественным руководителем Марком Смитом, состоит из профессиональных танцоров, которые, как и Марк, глухие. Труппе в своих постановках удалось объединить различные танцевальные стили с языком жестов, создав таким образом оригинальное и красивое шоу.

"Это яркое и красивое представление в исполнении профессиональных танцоров. Бьюсь об заклад, такого Вы еще не видели. Я убеждена, увиденное заставит Вас переосмыслить сущность танца и коммуникации", - отметила директор British Council Azerbaijan Элизабет Уайт.

Deaf Men Dancing - это мужская танцевальная труппа, которая в своем творчестве объединяет различные стили танца и британский язык жестов. Режиссер и хореограф труппы Марк Смит вместе с художником Райаном Доусоном Лейтом и композитором Шоном Чандлером представляют новую постановку под названием "Ten", на создание которой их вдохновило творчество таких танцевальных дуэтов, как Laurel & Hardy, Flanagan & Allen, Morecambe & Wise, Abbott & Costello и Gilbert & George.

В начале представления на сцене появляются двое глухих мужчин. Они устанавливают импровизированные трибуны и излагают аудитории "Десять заповедей понимания глухих" с помощью британской системы языка жестов, пантомимы, физического театра и танца. Основная специфика их выступления состоит в использовании жестового языка как неотъемлемой части творческого процесса и интеграции его в "словарь" движений вместо привлечения его как внешнего дополнительного элемента спектакля. Процесс для танцоров начинается с передачи текстов песен друг другу на языке жестов, на этом этап прямого перевода заканчивается. Далее начинается вольная интерпретация тех же жестов в более артистичной и изящной форме. Маленькие движения рук превращаются в основную тему танца и подчеркивают выразительность звучащей музыки, ее красоту.

Программа выступлений:

9 марта - Премьера спектакля "Место под солнцем" в ТЮЗе в 19:00

12 марта - Танцевальная постановка "Ten" в исполнении Deaf Men Dancing в Пространстве Современного Искусства YARAT в 19:00

13 марта - "Место под солнцем" в 19:00 и "Ten" в исполнении Deaf Men Dancing в Киноцентре "Низами" в 20:00

15 марта - "Место под солнцем" в Пространстве Современного Искусства YARAT в 19:00

(Автор: Вугар Иманов)

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