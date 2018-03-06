Как азербайджанские музыканты поздравили с 8 марта (ФОТО)

6 марта 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева была представлена концертная программа, посвященная Международному женскому дню – 8 марта, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Программа организована в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), реализуемого Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

На вечере юные музыканты выступили в сопровождение Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель – народный артист Агаверди Пашаев) под управлением дирижера Илахи Гусейновой.

Юные музыканты Парвин Ашари (арфа), Магамедали Мамедов (тар), Гюльнар Нагизаде (кяманча), Фатима Тахирзаде (тар), Айтан Рустамли (кяманча), Чингиз Агазаде (тар), Перваз Ибрагимли (ханенде), Гюльгюн Абилов (канон), Мустафа Эйюбов (балабан), Али Мамедли (саз), Солмаз Рагимова (канон), Рахиля Магеррамова (тар), Эльмар Исмаилов (тар), а также учащиеся Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Али Худузаде, Руслан Исмаилов, Мирджарджиз Ибрагимов исполнили сочинения азербайджанских композиторов.

Произведения Гаджи Ханмамедова, Азера Рзаева, Сулеймана Алескерова, Назима Аливердибекова, Фикрета Амирова, Васифа Адыгезалова были исполнены под овации зрителей. Любовь к музыке и поздравления на 8 марта стали ярким украшением вечера.

(Автор: Джани Бабаева)

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