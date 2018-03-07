"Второй выстрел" из Азербайджана в Южную Корею (ФОТО)

7 марта 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "İkinci güllə" ("Второй выстрел"), производства кинокомпании "Нариманфильм", отобран для участие в международном фестивале Busan İnternatinal Short Film festival. Фестиваль пройдет с 24 по 29 апреля в городе Бусан (Южная Корея), сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

"Основанный в 1980 году, фестиваль является одной из главных мировых площадок короткометражных фильмов и имеет квалификацию "Оскара". Согласно официальной информации, 4953 фильма из 129 стран мира прошли регистрацию на фестиваль. Для участия в основной программе отобрано 42 фильма из 35 стран мира", - говорится в сообщении.

"Второй выстрел" - фильм, снятый в жанре драмы, и повествующий о событиях, произошедших после деревенской свадьбы в одном из отдаленных уголков страны. Автор картины представляет свой взгляд на борьбу с предрассудками и суевериями, которые могут привести к трагедии.

Режиссер и автор сценария - Натиг Расул, оператор - Кирилл Гера, продюсер - Нариман Мамедов, исполнительный продюсер – Эмин Гулиев, директор – Рустам Шафиев. В ролях: заслуженные артисты Азербайджана Видади Гасанов, Насиба Эльдарова, Усния Мурветова, Лейли Велиева, актеры Манаф Дадашев, Эльмин Бадалов, Эльгюн Гамидов.

Фильм был презентован в Баку в феврале 2017 года. Сценарий картины был признан победителем конкурса сценариев короткометражных фильмов "Yeni nəfəs 2013" (Новое дыхание), организованного Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Цель конкурса "Yeni nəfəs" - развитие творческой деятельности молодых кинематографистов, выявление и поддержка талантливых сценаристов, обогащение национального кинематографа новыми идеями.

(Автор: Вугар Иманов)

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