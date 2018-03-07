Картины азербайджанской художницы вызвали восторг парижской публики (ФОТО)

7 марта 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Картины Нигяр Нариманбековой представлены на выставке в Торговом представительстве России во Франции, сообщила Trend Life художница. Мероприятие было посвящено Международному женскому дню – 8 марта.

По словам Нариманбековой, выставка современного искусства организована французской Ассоциацией Стелла Арт Интернешнл и ее президентом Стеллой Калининой и главой Торгового представительства России во Франции Александром Туровым.

"На выставке представлены две мои картины из серии "Игрушки любви" – "Магия ночи" и "Сломанные крылья". Счастлива, что мои работы вместе с произведениями других участников - известных художников вновь украсили стены этого исторического места - архитектурного особняка 18 века, расположенного в самом центре Парижа", - рассказала художница.

Как отметила Нариманбекова, открытие выставки – это великолепный праздник искусства, который вызвал грандиозный аншлаг. На мероприятии присутствовали представители парижской художественной элиты, представители дипломатических миссий, общественные деятели и представители СМИ.

"Было приятно видеть большое внимание к моим картинам и восторг публики. Посетители выставки с большим интересом расспрашивали об истории создания полотен", - сказала художница.

Отметим, что после просмотра выставки вниманию гостей было представлено дефиле модных дизайнеров России и Франции.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы живет и работает в Баку и Париже. Она окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. Азима Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве (Россия). Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

Нариманбекова - обладательница международных премий и наград: на выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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