Прекрасные образы женщин в Ичери шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери шехер галерее Art Tower проходит выставка "Qadınlar və güllər" ("Женщины и цветы"), посвященная Международному женскому дню, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Экспозиция организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

На выставке представлены произведения азербайджанских и зарубежных художников, а также картины, созданные авторами в ходе воркшопа, который прошел 3 и 4 марта.

Практически на всех экспонируемых работах авторы изобразили представительниц прекрасного пола. И это неудивительно, ведь женщины всегда вдохновляли мастеров кисти, именно они становились музами, которыми художники зачастую обязаны своим успехом.

Женщины на полотнах, представленных на выставке притягивают восхищенные взгляды публики, завораживают своей красотой и глубиной характера. От женских образов невозможно оторваться, на них хочется смотреть, угадать настроение, темперамент, нрав.

Аура, присущая художественным произведением дарит позитив и весенние настроение их созерцателям.

Выставка продлится до 14 марта.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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