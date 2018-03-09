Прекрасные образы женщин в Ичери шехер (ФОТО)

9 марта 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери шехер галерее Art Tower проходит выставка "Qadınlar və güllər" ("Женщины и цветы"), посвященная Международному женскому дню, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Экспозиция организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

На выставке представлены произведения азербайджанских и зарубежных художников, а также картины, созданные авторами в ходе воркшопа, который прошел 3 и 4 марта.

Практически на всех экспонируемых работах авторы изобразили представительниц прекрасного пола. И это неудивительно, ведь женщины всегда вдохновляли мастеров кисти, именно они становились музами, которыми художники зачастую обязаны своим успехом.

Женщины на полотнах, представленных на выставке притягивают восхищенные взгляды публики, завораживают своей красотой и глубиной характера. От женских образов невозможно оторваться, на них хочется смотреть, угадать настроение, темперамент, нрав.

Аура, присущая художественным произведением дарит позитив и весенние настроение их созерцателям.

Выставка продлится до 14 марта.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Картины азербайджанской художницы вызвали восторг парижской публики (ФОТО)
Культура 7 марта 20:10
Le Fil Rouge и другие новинки 88-го Международного автосалона в Женеве
В мире 7 марта 18:34
В Баку отметили приход весны (ФОТО)
Культура 5 марта 14:42
Искусство страны Восходящего солнца в Баку
Культура 2 марта 16:45
Магия чисел в картинах художника Ризвана Исмаила (ФОТО)
Культура 2 марта 12:25
Азербайджанские художники отметят 8 марта
Культура 1 марта 12:12
Картины азербайджанского и французского художников, посвященные Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Культура 27 февраля 11:47
Ходжалинская трагедия глазами азербайджанского и французского художников
Культура 24 февраля 12:04
Азербайджан глазами американца: Уловить характер и настроение (ФОТО)
Культура 23 февраля 15:11
Путешествие по Европе с азербайджанским художником (ФОТО)
Культура 22 февраля 15:08
Знаменитого «Золотого человека» можно будет увидеть в Азербайджане (ФОТО)
Общество 20 февраля 17:58
Краски Азербайджана в Австрии (ФОТО)
Культура 20 февраля 15:33
В Баку открылась выставка «С любовью к Азербайджану» (ФОТО)
Общество 16 февраля 19:17
Индустрия: какой ее видят азербайджанские фотографы (ФОТО)
Культура 14 февраля 19:45
В Янчжоу проходит выставка произведений украинских художников на тему озера Шоусиху (ФОТО)
Китай 14 февраля 16:57
"Фантазия" Нигяр Нариманбековой на легендарной выставке в Париже (ФОТО)
Культура 14 февраля 11:48
"Москва-Баку", или Как живут азербайджанцы в России (ФОТО)
Социум 13 февраля 13:30
Азербайджанские продукты представлены на фруктово-овощной выставке в Берлине (ФОТО)
Общество 10 февраля 00:06