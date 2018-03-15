Летопись отечественного искусства: коллеги вспоминают Гасанагу Турабова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры и туризма города Баку в Центре Гейдара Алиева Сураханского района состоялся вечер, посвященный 80-летию со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Гасанаги Турабова, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Ведущий мероприятия Тарлан Акчай рассказал о ярких ролях Турабова, которые навсегда останутся в памяти зрителей, артист удивлял своим талантом в каждой роли.

Народные артисты - председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Азерпаша Нематов, актер Гаджи Исмаилов, кинорежиссер, сценарист Эльдар Гулиев, режиссер Марахим Фарзалибеков, заслуженный работник культуры, киновед Айдын Казымзаде, заслуженные деятели искусств Аскер Аскеров и Шейх Абдул рассказали не только о ярких запоминающихся образах Турабова, но и о его педагогической деятельности. Было отмечено, что актер вписал много ярких страниц в летопись отечественного искусства.

Были продемонстрированы отрывки из фильмов "Дервиш взрывает Париж" и "Юбилей Данте", в которых был занят актер, а также видеокадры о нем.

В заключении дочь актера Севиндж Турабова выразила признательность организаторам и участникам вечера.

Гасанага Турабов родился в Баку 24 апреля 1938 года. После окончания средней школы поступил в Азербайджанский институт искусства (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1960 году по актёрской специальности. С этого же года работал в Азербайджанском национальном драматическом театре. С первых лет работы в театре он проявил себя мастером лирико-психологического жанра, и был незаменимым исполнителем главных ролей в произведениях мировых драматургов. Он обогатил азербайджанскую театральную сцену колоритностью и разнообразием исполняемых ролей. Персонажи, которых играл Турабов, навсегда остались в памяти азербайджанских зрителей.

Фильмы, в которых он исполнял главные роли, включены в золотой фонд отечественного кинематографа. Как режиссер снял картины "Пора седлать коней" и "Воспоминание о гранатовом дереве", а как актер сыграл в более 50 фильмах, среди которых такие как "Семеро сыновей моих", "Мститель из Гянджебасара", "День прошел", "Дервиш взрывает Париж", "Бухта радости", "Бабек", "Я еще вернусь", "Не бойся, я с тобой" и многие другие.

В 1987-2001 годах работал на посту директора и генерального директора Азербайджанского академического национального драматического театра, был председателем Союза театральных деятелей Азербайджана. Преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

Гасанага Турабов скончался 23 февраля 2003 года.

(Автор: Джани Бабаева )

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