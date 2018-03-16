Праздник саза и слова в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие "Saz-söz bayramı" ("Праздник саза и слова"), посвященное 125-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской ашугской поэзии XX века, заслуженного деятеля искусств ашуга Шамшир, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Мероприятие организовано Объединением ашугов Азербайджана по инициативе Общественного объединения "Культурный очаг Ашуг Шамшир" и при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Вначале гости мероприятия ознакомились выставкой, в экспозицию которой вошли книги ашуга, научно-теоретические литературные издания, а также фотографии, отражающие различные события в жизни видного деятеля искусства.

Мероприятие началось с демонстрации фильма, посвященного ашугу Шамширу.

Председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Магеррам Гасымлы рассказал о жизни и творческом пути ашуга Шамшира, особо отметив его вклад в ашугское искусство.

Внук ашуга - Джавид Гурбанов выразил признательность организаторам и участникам мероприятия за память и внимание к творчеству ашуга Шамшира.

Далее мероприятие продолжилось музыкальной программой, на которой выступили известные азербайджанские ашуги.

Ашуг Шамшир (Шемшир Гурбан оглы Годжаев) родился 15 марта 1893 года в селе Дамирчидам Кельбаджарского района. Его отец – ашуг Гурбан - был знатоком азербайджанской лирики и дружил с известным мастером слова ашугом Алескером. Именно он одобрил первые поэтические искания молодого ашуга.

Многие стихотворения поэта, построенные в виде диалога между влюбленными, являются лучшими образцами любовной лирики азербайджанской литературы. Ашугом Шамширом создан ряд произведений на фольклорные сюжеты, в которых он призывает людей к просвещению. В его стихотворениях описан удивительный мир родной природы, в котором люди, животные, растения, предметы окружающего мира представлены в живой гармонии с мирозданием.

Ашуг Шамшир мастерски исполнял ашугские напевы, создал свою школу, воспитал более 40 известных ашугов.

Первый поэтический сборник Ашуга Шамшира вышел в 1959 году. Затем последовало издание и других книг - "Гошмалар", "Избранные произведения", "Песня гор", "Стихотворения", "Наставления" и др. Творчество ашуга Шамшира высоко ценили выдающиеся азербайджанские литературоведы, поэты, писатели.

Ашуг Шамшир скончался 10 февраля 1980 года.

(Автор: Джани Бабаева )

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