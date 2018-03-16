Азербайджанская художница, которая рисует ногами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Есть много удивительных историй про людей с ограниченными возможностями здоровья, которые стали примером стойкости, твердости духа и стремления жить. Их истории восхищают и вдохновляют, и еще раз доказывают всем, что никогда не стоит отчаиваться…

Сегодня во Французском Институте в Азербайджане состоялось открытие выставки художественных работ Самиры Салмановой, сообщает Trend Life. Организатором мероприятия является посольство Франции в Азербайджане.

Самира Салманова родилась в 1981 году, с рождения ей был поставлен диагноз детский церебральный паралич. Девушка не может ходить, держать какие-либо предметы в руках, не может говорить, несмотря на то, что хорошо слышит. Однако серьезное заболевание не помешало Самире Салмановой заниматься изобразительным искусством. Художница рисует, держа карандаши и кисти пальцами ног.

Выступившая на мероприятии посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез отметила, что проведение экспозиции работ Самиры Салмановой является важным событием. Было отмечено, что Салманова давно занимается творчеством, рисуя пальцами ног, она создает замечательные произведения.

Дипломат также подчеркнула большую роль родителей Самиры Салмановой, которые оказывают ей всяческую поддержку.

Мама Самиры – Фаига Салманова в интервью с представителям СМИ рассказала, что вначале ее дочь начала рисовать карандашом, потом перешла на акварель, а сейчас пишет картины масляными красками.

"Интерес к изобразительному искусству у Самиры появился, когда ее брат пошел в первый класс. Видя как он рисует, она тоже начала рисовать. Когда она работает над произведением, то погружается в свой мир, не хочет чтобы ей кто-то мешал и только когда работа окончена, она зовет нас", - сказала мама художницы.

Фаига Салманова рассказала, что Самира не только рисует, она также может пользоваться компьютером.

Отметим, что в экспозицию вошло около 25 работ, выполненных в жанре портрет, пейзаж, натюрморт. Все произведения написаны яркими красками, что говорит о жизнелюбии и оптимизме автора.

Со своими художественными работами Самира Салманова участвует в вернисажах и конкурсах. Так, на выставке Международного фонда "Филантроп" в Москве в 2002 году Салманова добилась большого успеха – ее работы экспонировали в Третьяковской галерее. Самира Салманова является членом различных общественных организаций.

(Автор: Джани Бабаева )

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