Весенние сюжеты в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась выставка работ участников X конкурса любительской фотографии "Весенние сюжеты", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Конкурс проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке организаций соотечественников.

Конкурсные работы оценивало авторитетное жюри во главе с членом Объединения фотографов Азербайджана Рустамом Гусейновым.

Лауреатами конкурса стали Хикмет Садыхов, Олеся Аленина и Камилла Каримова. Специальными призами в номинациях "Оригинальная идея" и "Уникальный кадр" были отмечены работы Фариды Эюбовой и Исмаила Джалилова.

(Автор: Джани Бабаева)

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