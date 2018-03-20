Мубариз Тагиев отметит грандиозный юбилей

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 25 апреля в 19.00, пройдет праздничный вечер, посвященный 70-летию народного артиста Азербайджана Мубариза Тагиева, сообщает Trend Life.

В грандиозной концертной программе примут участие народные артисты Флора Керимова, Ялчин Рзазаде, Самир Джафаров, Айгюн Кязымова, Фаиг Агаев, Зульфия Ханбабаева, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Манана Джапаридзе, Севда Алекперзаде, Теймур Амрах, заслуженный деятель искусств Джаван Зейналлы, певица Самира Аллахвердиева, Эльдар Гасымов, Ильгар Хаял, Фуад Мусаев, Сабина Бабаева, Эмилия Ягубова, Аббас Ахмед, Азад Шабанов, Улькер Алиева, Чингиз Мустафаев, Джахангир Гурбанов, Муса Абдуллаев, группы “QAYA”, “RAST”, “Cəngi”, “SAVAB”, ансамбль “SEVİL”, эстрадно-симфонический оркестр под управлением Салмана Гамбарова, хор Дома офицеров, команда КВН “Bakılı oğlanlar”.

Цена билетов от 20 до 60 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)

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