Маргарита Керимова-Соколова раскрыла тайны зороастризма в Германии – уникальные символы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре культуры Altes Pfandhaus города Кёлн в рамках международного проекта Kunstbrūcke internazional состоялось открытие выставки нашей известной соотечественницы из Германии, члена Союза художников Азербайджана Маргариты Керимовой - Соколовой, сообщила Trend Life автор экспозиции.

На выставке "Тайны зороастризма" представлен полиптих из 10 картин. Полиптих – это несколько картин, связанных общим замыслом (темой), а также единством цветового и композиционного строя. В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и науки Германии, среди которых были доктор искусствоведения, специалист по современному искусству, профессор Георг Крюгер и легендарный кельнский график и художник Ганс-Юрген Куль. Организатор - известный галерист Ильдырым Солтанов. Вернисаж сопровождался музыкой, роскошным дефиле, фуршетом.

По словам автора экспозиции, тема возникла после написания триптиха "Мозаика шёлкового пути", а в картинах "Тайны зороастризма" заключены символы, возникшие в древности и дошедшие до наших времён.

Азербайджан - страна древней культуры и традиций, которую называют Страной огней. Известно, что большинство населения, проживающего на этой территории еще до нашей эры, являлись огнепоклонниками и исповедовали зороастризм, священную книгу "Авесту" - учение пророка Зардушта (Зороастр, Заратустра) (с 7-6 веков до нашей эры), являющееся первым религиозно – философским учением, в котором показан – Всевышний Бог-Ахурамазда и дуализм мироздания (добро и зло, день и ночь, причина и следствие и т. п.). Этимология названия "Азербайджан" также имеет древнее происхождение. Так, согласно одной версии, название произошло от слова "Азер", что означает огонь, пламя. Азербайджан состоит из слов Азер – в переводе – огонь, бай – уважаемый, джан – душа, то есть означает местность "души уважаемого огня". Согласно другой версии, название страны происходит от сочетания слов "аз" и "эр", употреблявшихся в древние времена на территории Азербайджана. В тюркских языках слово "аз" имеет такие значения, как "хорошее чаяние", "удачная судьба", а "эр (храбрый) мужчина", "сын храбреца", "хранитель огня". Обычаи, традиции, ритуалы, образ жизни древних племен, живших на территории Азербайджана, оказали свое влияние на духовную культуру азербайджанского народа. Как известно, в ритуале зороастризма главную роль играет огонь. Как символ очага, тепла, огонь играет свою роль в ритуалах, сохранившихся у азербайджанцев, по сей день, например, в праздник Новруз. Время сохранило для нас многие археологические и архитектурные памятники древности. Азербайджан известен еще с древности своими горящими очагами, атешгяхами (храмами огня). На Абшероне имеется место, называемое Янардаг (Горящая гора). В Сураханах имеется вечно горящий и никогда не гаснущий Атешгях (Храм огня). По Великому шёлковому пути на протяжении веков из дальних стран мира огнепоклонники, даже жрецы из Индии, приезжали на Абшерон поклониться огню и свою главную молельню создали здесь - в Атешгяхе, где много лет действует Государственный архитектурно-исторический заповедник "Атешгях".

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадедом был известный русский художник Иван Иванович Соколов. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников.

С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии.

В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов)

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