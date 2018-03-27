Два таланта на одной сцене - "Слово" в Ичери шехер

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери шехер галерее Art Tower в 19.00 30 марта состоится очередное мероприятие в рамках литературного проекта "Söz" ("Слово"), сообщили Trend Life в организаторы проекта.

Мероприятие будет посвящено творчеству молодых и талантливых поэтов, финалистов телевизионного конкурса "Народный поэт" Мехмана Расулова и Фирдовси Расула.

Цели литературного проекта "Söz" - ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе. Проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры, выявления новых талантливых литераторов. Проект реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана. Руководитель проекта - поэтесса Нигяр Гасанзаде.

(Автор: Джани Бабаева)

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