Очень странный случай в Баку - два мужа одной жены...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Qəribə, çox qəribə əhvalat" ("Странный, очень странный случай"), поставленного по пьесе хорватского прозаика, драматурга Миро Гаврана по произведению "Муж моей жены", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля – Алиф Джахангирли, художник-постановщик – народный художник Назим Бейкишиев, художник по свету – Рафаэль Гасанов, звукорежиссер – Шахана Салимова, ассистент режиссера – Нармин Гасанова.

Художественный руководитель постановки - художественный руководитель и директор театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азерпаша Нематов.

В спектакле заняты - народные артисты Рафиг Азимов и Гаджи Исмаилов, актер Рамин Шихалиев.

Постановка рассказывает историю двух мужчин, обманутых одной женщиной. Проводница поезда Драгица в течение долгих лет хранит тайну – у нее два мужа. Но в один деть тайна раскрыта…

Отметим, что произведения Миро Гаврана переведены на 25 языков. Его пьесы идут в театрах разных стран. В 2003 году в словацком городе Трнава был организован фестиваль пьес Миро Гаврана – "Гавранфест".

(Автор: Джани Бабаева )

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