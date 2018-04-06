Сергей Никоненко представит в Баку творчество Сергея Есенина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана 27 апреля будет представлена музыкально-литературная композиция о жизни и творчестве Сергея Есенина в исполнении народного артиста России, известного актера театра и кино Сергея Никоненко, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Сергей Никоненко выступит в Баку в сопровождении трио "Реликт". Вечер пройдет при организации Министерства культуры Российской Федерации и Россотрудничества.

Напомним, что ноябре 2016 года Сергей Никоненко представил в Баку музыкально-литературную композицию "Бессмертный полк". В ходе того визита актер рассказал Trend Life, что впервые посетил столицу Азербайджан более 40 лет назад.

"Первый раз приехал в Баку в 1974 году, здесь тогда проходил Всесоюзный кинофестиваль. На этот фестиваль за фильм "Калина красная" приезжал получать главный приз Василий Макарович Шукшин. К приезду Шукшина я находился здесь уже дня три и успел изучить Баку, особенно Старый город (прим.авт. - древняя часть столицы Азербайджана - Ичеришехер). И потом мы вместе с ним и его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной совершили прогулку по Баку. Это была незабываемая экскурсия", - сказал актер.

С нашей страной Никоненко связывают не только добрые воспоминания, но и дружба с народным артистом Азербайджана, режиссером и сценаристом Рамизом Фаталиевым.

"У меня здесь живет друг – Рамиз Фаталиев, мы с ним уже больше 40 лет знакомы. Я снялся в двух фильмах по его сценариям - "Шестой" и "Бес в ребро". По сей день слышу: "Вот шестой пошел"", - сказал ранее актер

Также более 10 лет назад Сергей Никоненко приезжал в Баку сниматься в сериале "Граф Крестовский", где режиссером был сам Рамиз Фаталиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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