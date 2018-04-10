В Баку пройдет Фестиваль изделий ручной работы

БАКУ /Trend Life/ - В германо-азербайджанском культурном объединении "Капелльхаус" в Баку 20-21 апреля состоится IX Фестиваль изделий ручной работы, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль предоставит возможность посетителям ознакомиться с работами талантливых мастеров столицы. На фестивале будут представлены различные образцы декоративно-прикладного искусства. Гости мероприятия также смогут записаться в разные творческие кружки и на мастер-класс по эбру.

Отметим, что традиционно проводимый Фестиваль изделий ручной работы объединяет творческих людей и привлекает внимание широкой общественности.

Вход на фестиваль свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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