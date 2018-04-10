Студенты Азербайджана и Австрии представят в Вене оригинальный "Ковер-самолет"

10 апреля 2018 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 12 апреля в Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) состоится церемония открытия выставки «Ковер-самолет», объединяющей студентов-художников Азербайджана и Австрии, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского музея ковра. Выставка организована Министерством культуры и туризма Азербайджана, Азербайджанским музеем ковра, Азербайджанским культурным центром в Вене и Венским университетом прикладных искусств.

В церемонии открытия выставки примут участие представители посольства Азербайджана в Австрии, Азербайджанского музея ковра, Венского университета прикладных искусств и Азербайджанской государственной академии художеств. Студенты из Азербайджана и Австрии работали над этим проектом в течении семи месяцев и представили работы, исполненные в разных техниках. Выставка «Ковер-самолет» является итоговой частью проекта «Crossing» («Пересечение»).

Суть проекта - выявить связь между периодами ковроткачества и сохранить традиции этого искусства. Студенты продемонстрировали свои фантазии и умение работать в разных направлениях современного искусства, основанного на традиционных архетипах. Основой для их экспериментов стал частично сохранившийся сумах (безворсовый ковер) XIX века. Они творчески преобразовали орнаменты ковра, и эти орнаменты, обретя объем и форму в оргстекле, стали частью инсталляции.

Выставка в Культурном центре Азербайджана в Вене продлится до 10 мая.

(Автор: Вугар Иманов)

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