Ярко, эффектно, зрелищно – мировые рок-хиты зазвучали по-новому в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинские зрители стали свидетелями захватывающей концертной программы Rock Hits Show, сообщает Trend Life. Уникальный концерт был представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева.

На концерте в исполнении оркестра IP ORCHESTRA под управлением дирижера из Санкт-Петербурга (Россия) Игоря Пономаренко были представлены мировые хиты легендарных групп и всемирно известных исполнителей The Beatles, Deep Purple, The Doors, Scorpions, Pink Floyd, The Rolling Stones, Nirvana, Michael Jackson, AC/DC, Radiohead, The Eagles, Bon Jovi, Metallica, Black Sabbath, Depeche Mode, Europe, Muse, Uriah, Led Zeppelin, Queen, DDT, Leninqrad и Виктора Цоя.

Послушать мировые рок-хиты совсем в другом звучании собралось большое количество меломанов. Каждый музыкальный номер приводил публику в невероятный восторг, заряжая положительными эмоциями. Особую зрелищность программе придавал видеоряд, посвященный легендарным рок-группам, демонстрируемый на большом экране на сцене.

Концерт прошел ярко, эффектно, зрелищно. Нетленные рок-хиты музыкантов, ставших классиками при жизни, были представлены в новом свете и заблистали новыми, невероятными красками в ярком исполнении IP ORCHESTRA.

Безусловно, особая заслуга в успехе программы принадлежит Игорю Пономаренко - композитору, дирижеру, аранжировщику, солисту-инструменталисту, автору многочисленных музыкальных проектов, основателю и художественному руководителю ансамблю "Терем-квартет" (1986–2000 гг.), Двойного дуэта Ма.Гр.Иг.Ал. (2000 г.), создателю, художественному руководителю и главному дирижеру Симфонического оркестра IP Orchestra.

Игорь Пономаренко и его коллективы неоднократно принимали участие в многочисленных фестивалях в более пятидесяти странах, завоевывали международные премии. За свою творческую карьеру Пономаренко дал более четырех тысяч концертов!

Отметим, что на концерте в Баку в состав оркестра вошли молодые азербайджанские музыканты.

