В голландской прессе Фирангиз Ализаде сравнили с Рихардом Вагнером

19 апреля 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В голландской прессе Фирангиз Ализаде сравнили с Рихардом Вагнером, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Ежегодно Royal Concertgebouw Orchestra (Королевский оркестр Нидерландов) инициирует появление на свет компакт-дисков, с записью наиболее успешных премьер, прошедших в минувшем сезоне. В 2018 году в эту престижную серию дисков вошло новое произведение народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов Азербайджана, Артиста мира ЮНЕСКО, профессора Фирангиз Ализаде -"NASIMI Passion", дважды прозвучавшее в апреле прошлого года в знаменитом Concertgebouw Амстердама.

Автор текста к СD голландского лейбла "HORIZON 8", известный музыкальный критик Floris Don, выступив на презентациях диска в Берлине и Женеве отметил, что "появление замечательного произведения Фирангиз Ализаде - "NASIMI Passion" - большое достижение не только самого композитора, но и репертуарной политики Concertgebouw. Впервые мы стали свидетелями образцового исполнения грандиозного и по замыслу, и по воплощению нового произведения представителя Исламского мира, впечатляюще воплотившего идеи взаимодействия музыкальных традиций Востока и Запада".

Газета "De Volkskrant" с большим энтузиазмом отозвалась о премьере нового произведения Фирангиз Ализаде. В альбоме приводится цитата из статьи: "Мощь, выразительность и самобытная интонация музыки Фирангиз Ализаде захватывают слушателей с первых же нот. Особенно поразительно, что автором этого великолепного опуса является женщина-композитор восточной страны - мусульманского Азербайджана". В рецензии говорится, что по силе воздействия музыка Фирангиз Ализаде сравнима с Рихардом Вагнером, а также отмечено прекрасное исполнение произведения симфоническим оркестром под руководством дирижера Мартина Браббинса, хором руководитель Клаус Шток, баритоном Авезом Абдуллой. В заключении Floris Don пишет: "Фирангиз Ализаде не только обладает уникальным композиторским почерком, ей есть, что очень важного сказать сегодня миру".

Добавим, что в сопроводительном альбоме приведены подлинные тексты выдающегося азербайджанского поэта и философа XIV -XV вв Имадеддина Насими, а также их переводы на голландский, английский и немецкий языки. Специалисты уверены, что новый компакт-диск с музыкой Фирангиз Ализаде станет истинным украшением коллекции любителей современной классики, говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов)

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