Эмиль Кадыров прошел в финал "Новой волны 2018"

20 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров прошел в финал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта в социальной сети.

Финал международного конкурса пройдет с 4 по 9 сентября 2018 года в Сочи (Россия).

Отметим, что главной целью конкурса является открытие для зрителей музыкальных талантов. В состав жюри конкурса ежегодно входят самые популярные артисты и музыканты России и других стран мира. Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды, чтобы своим выступлением поддержать молодых исполнителей.

Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Выпускник Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участник мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреат международных конкурсов.

(Автор: Джани Бабаева)

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