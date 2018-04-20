Представители Азербайджана войдут в жюри международного фестиваля в Иране

20 апреля 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов и актер театра, заслуженный артист Шовги Гусейнов получили приглашение принять участие в качестве членов жюри в V Международном фестивале уличных театров в Иране, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль пройдет 25 апреля – 1 мая в городе Тебриз.

В рамках фестиваля Бахрам Османов и Шовги Гусейнов выступят на различных тренингах, мастер-классах, семинарах, а также проинформируют участников фестиваля об истории азербайджанского театра и деятельности Государственного театра юного зрителя в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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