В Баку пройдет встреча с…убийцей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров Park Cinema c 26 апреля будет представлен художественный фильм "Qatillə Görüş" (Встреча с убийцей), снятый в детективном жанре, сообщает Trend Life.

Сюжет фильма: Студентка Рена, которая влюбляет в себя молодого преподавателя Расима, неожиданно исчезает. В этот момент происходит череда дерзких ограблений, которые неожиданно выводят на след исчезнувшей Рены. Расим в замешательстве, его чувствам предстоит выдержать нелегкое испытание…

Режиссер-постановщик - Руслан Гусейн, автор сценария - Аждар Ол, оператор-постановщик - Шахрияр Кочаризаде, главный продюсер - Этибар Гусейнов.

В ролях: Юсиф Джафарли, Азер Гадашов, Шабан Шенер, Этибар Гусейнов, Севиндж Сафарова, Эльвина Гурбанлы, Эмилия Гурбанлы, Улдуз Джафарова, Руслан Гусейн, Руслан Агазаде, Аждар Зейналов.

(Автор: Вугар Иманов)

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