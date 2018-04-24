Названы первые номинанты конкурса Azerbaijan Golden Kids Awards 2018 (ФОТО)

24 апреля 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названы первые номинанты конкурса Azerbaijan Golden Kids Awards 2018, организованного Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана), сообщили Trend Life организаторы. Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и Международному дню защиты детей 1 июня.

По словам руководителя департамента культуры и искусств AKİB Ульвии Бабирли, она восхищена талантом юных участников конкурса, каждый из которых достоин самых высоких слов.

Напомним, что конкурсе могут принять участие дети от 3 до 15 лет. Главная цель – раскрытие творческого потенциала и развитие способностей подрастающего поколения. Победители будут определены в различных возрастных категориях по следующим номинациям – "Лучший художник", "Лучший вокалист", "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая модель", "Лучший пианист", "Лучший скрипач", "Лучший хор", "Лучший танцор", "Лучшая танцовщица", "Лучший танцевальный ансамбль", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший ведущий", "Лучший шахматист", "Лучший спортсмен".

Постеры номинантов в течение апреля-мая месяца будут распространены в социальных сетях и СМИ. Церемония награждения и гала-вечер пройдет в Киноцентре "Низами" 2 июня, где и будут названы победители. Все участники будут отмечены дипломами.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 мая отправить CV(ərizə fomasını), фото и видеоролик на адрес azerbaijankidsawards@gmail.com . Телефон для справок: 051 515 14 05

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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