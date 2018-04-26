Флора Керимова: Перед вами сидит народная артистка Азербайджана (ФОТО)

26 апреля 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ проходит второй сезон международного детского вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life. Во втором сезоне проекта от Азербайджана участвуют два юных исполнителя - 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала, который в данный момент готовится ко второму выступлению на большой сцене проекта, и 15-летний Самед Новрузов из Баку, завершивший свое участие в конкурсе.

Юных исполнителей с самого начала поддерживали известные азербайджанские певцы, композиторы, телеведущие, которые отправляли им свои видеообращения, народная артистка Азербайджана Флора Керимова не исключение.

"Не только деятели искусства поддерживают наших ребят, но и вся республика. Думаю, Самеда ждет великолепное будущее, у него большой потенциал. Хочу сказать, чтобы он не расстраивался из-за ухода с проекта, конкурс является отличной школой", - сказала сегодня Керимова на пресс-конференции, посвященной участию Новрузова в проекте "Ты супер!".

Флора Керимова подчеркнула, что многие известные деятели искусств в начале своего творческого пути не всегда имели успех.

"Советую Самеду не расстраиваться. Представляете, когда я только-только начинала петь, то по пению получала тройки, потом, будучи студенткой музыкального училища, меня чуть не отчислили за профнепригодность. А теперь перед вами сидит народная артистка Азербайджана", - подчеркнула певица.

На мероприятии Флора Керимова дала Самеду Новрузову несколько советов, связанных не только с вокальным пением, но и с произношением.

В свою очередь, Самед Новрузов выразил огромную благодарность Флоре Керимовой за поддержку, и поделился впечатлениями о конкурсе.

"Конкурс для меня прошел очень интересно и увлекательно. Выйдя на сцену во втором туре, волновался, так как немного приболел. Исполняя композицию "Возлюбленная" из репертуара Муслима Магомаева, использовал все свои актерские способности", - рассказал юный певец, подчеркнув, что продолжит заниматься музыкой.

По словам координатора проекта в Азербайджане Камиллы Алиевой, организаторы следят за судьбой участников первого сезона проекта, поддерживают и помогают им на их творческом пути.

"На сайте телеканала НТВ запущено зрительское голосование за конкурсантов, и наш Самед Новрузов сейчас один из самых популярных участников – у него уже 26330 голосов. Голосование еще не приостановлено, так что все желающие могут поддержать Самеда", - отметила она.

Камилла Алиева также подчеркнула, что композитор Игорь Крутой, занимающий судейское кресло в этом сезоне проекта, рекомендовал Самеду Новрузову продолжать заниматься вокалом.

(Автор: Джани Бабаева )

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