Азербайджанский театр "наказали" дипломом Индии (ФОТО)

28 апреля 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя отмечен почетным дипломом VIII Международной театральной олимпиады в Индии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе гастрольного тура в Дели и Калькутта был представлен моноспектакль "Cəza" ("Наказание") по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой. Роль в психологической драме исполнила заслуженная артистка Кямаля Гусейнова. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Эльхан Сарханоглу, постановщик трюков – Иса Асадов.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом, в местных СМИ были представлены статьи о постановке. Постановка "Cəza" рассказывает о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее уже не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе с собой. Она живет только надеждами и мечтами, но не понимает и не видит, что ее ждет смерть…

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лидеры КНР и Индии договорились о поддержании мира и стабильности на границе
Китай 12:18
В ДТП с грузовиком в Индии погибли девять человек
Другие страны 11:02
Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение
Китай 08:18
В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4%
Бизнес 27 апреля 17:07
В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 школьников
Другие страны 26 апреля 14:13
Индия начнет выдачу электронных виз для граждан Кыргызстана
Бизнес 26 апреля 10:10
Россия запросила в ВТО участие в консультациях КНР и США по стали и алюминию
Россия 24 апреля 17:37
Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза
Бизнес 24 апреля 09:15
Лидеры Китая и Индии обсудят всеобъемлющие, долгосрочные и стратегические вопросы
Китай 24 апреля 04:47
МИД: Лидеры Китая и Индии обсудят всеобъемлющие, долгосрочные и стратегические вопросы
Китай 23 апреля 17:57
В Индии прошла крупнейшая за 40 лет антитеррористическая операция
Другие страны 23 апреля 10:55
Индия осудила теракты в Афганистане
Другие страны 23 апреля 09:19
Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта
Другие страны 23 апреля 07:55
Театры Азербайджана и России развивают сотрудничество
Культура 21 апреля 13:00
Азербайджанский "Контрабас" покажут в Македонии
Культура 20 апреля 21:03
Индия пригласила Азербайджан к партнерству в Международном солнечном альянсе
Энергетика 19 апреля 17:12
РФ потребовала от США в ВТО компенсации за тарифы на алюминий и сталь
Россия 19 апреля 13:59
В Индии не менее 18 человек погибли из-за шторма
Другие страны 19 апреля 10:47