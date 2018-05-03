В Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по фольклорным танцам

3 мая 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане 12-13 мая будет проведен Кубок мира по фольклору, при совместной работе Союза молодежи Азербайджана, Ассоциации танца Азербайджана и WADF (World Art & Dance Federation), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Также в рамках Кубка мира будут проведены такие направления танца, как болливуд (индийские танцы), беллиданс (восточные танцы) и фламенко.

"Для нас большая честь принимать турнир такого ранга в Баку. Наши танцоры вот уже много лет поддерживают высокую планку народного танца на международной арене. Об этом говорят призовые места на Чемпионатах Европы, Кавказа и других региональных и континентальных турнирах и конкурсах. Достаточно привести данные Чемпионата Азербайджана, собравшего в прошлом году более семи тысяч участников. При такой высокой конкуренции рождаются действительно сильные и качественные коллективы. Мы рады, что можем внести свой большой вклад в развитие культуры, туризма в нашей стране" - сказал заместитель председателя СМА и президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Турнир будет проводиться в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 12 и 13 мая. Начало турнира в 09:00. Судебная линейка представлена пятью странами.

Возрастные категории: дети 1 (6-7 лет), дети 2 (8-9 лет), юниоры 1 (10-12 лет), юниоры 2 (13-15 лет), молодежь (16-18 лет), взрослые 1 (19 -32 года), взрослые 2 (33 и старше).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева )

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