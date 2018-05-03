Рембетико и мугама соединятся в Баку

3 мая 2018 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в 20:00 6 мая состоится концерт этнических исполнителей из Греции, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В этот вечер на одной сцене зарубежные музыканты встретятся с азербайджанскими исполнителями мугама. Концертная программа пройдет в рамках II Европейского фестиваля толерантности IMAGINE.

В концерте под названием "Rembetiko meets Mugam" исполнители из Греции Макис Стамоулис и Костас Спиропоулис выступят совместно с заслуженными артистами Азербайджана Сахибом Пашазаде (тар) и Тогрулом Асадуллаевым (кяманча), а также талантливой ханенде Нисбет Садраевой.

Рембетико - стиль музыки, который иногда называют греческим эквивалентом американского блюза. Это песни, исполняемые под аккомпанемент прежде всего бузуки - струнного щипкового музыкального инструмента, а также под аккомпанемент скрипки, гитары, аккордеона и фортепиано.

Любители народной музыки в Греции, говоря "рембетико", подразумевают старинные народные песни. Большую популярность песни в стиле рембетико получили в 20-30 годах XX века. Сегодня в Греции они популярны и любимы как среди старшего поколения, так и молодежи.

Отметим, что Международный центр мугама наряду с проектами, посвященными пропаганде мугама, ашугского искусства и классической музыки, также организует интересные концерты этнической музыки.

Так, в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки") были успешно проведены концертные программы музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции, Греции, Марокко и других стран. Наряду с этим Международный центр мугама успешно реализовал проект "Sound Waves" с участием этнических музыкантов из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран, которые вместе с азербайджанскими музыкантами представили синтез музыкальных культур народов.

Напомним, что 4 мая в Международном центре мугама состоится концерт "Charango meets Mugam", на котором совместно с азербайджанскими музыкантами выступят этнические исполнители из Перу, которые посетят нашу страну впервые.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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