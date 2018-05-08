В Баку пройдет вечер, посвященный творчеству Алекпера Тагиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 31 мая в 19:00 на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку состоится музыкальный вечер, на котором прозвучат произведения известного композитора, автора популярных песен Алекпера Тагиева (1924–1981), сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие народные артисты Бриллиант Дадашева, Мансум Ибрагимов, Назпери Досталиева, сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Заур Рзаев, Назакет Теймурова, Самир Джафаров, заслуженные артисты Метанет Искендерли, Зохра Абдуллаева, Алмаз Оруджева, Закир Алиев, Гюлюстан Алиева, Фехруз Сахават, Аббас Багиров, Лала Мамедова, Фируза Ибадова, Нурия Гусейнова, а также известные исполнители Надир Гафарзаде, Иззят Багиров, Кенуль Керимова, Эльтон Гусейналиев, Орхан Джалил, Нигяр Джалилова, Гюнай Имамвердиева, Нурлан Азизбейли, Замиг Гусейнов, Пярвиз Гасымов, Ниджат Джафарзаде, Сабина Арабли, Равана Амирасланлы, Алмаханым Ахмедли, Камила Набиева, Фуад Мусаев, Айшан Мехтиева, Ровшан Азиз, Сабина Бабаева, Агшин Абдуллаев и Сархан Буньядзаде.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы Asan Xidmət и онлайн на www.iticket.az. Цена - 10-60 манатов.

Телефоны для справок - (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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Алекпер Тагиев оставил большой след в национальной музыкальной культуре. Уже с юных лет окружающие его люди замечали в нем музыкальные способности, но юноша избрал иной путь и занялся юриспруденцией. Окончив Всесоюзный заочный юридический институт, приступил к работе следователем в Гёйчае. Всего в органах прокуратуры он проработал более 30 лет, дослужившись до должности начальника следственного отдела прокуратуры города Баку. Отсутствие специального музыкального образования не помешало Алекперу Тагиеву в 1958 году написать свою первую песню "Qonşu qızı", которая спустя год прозвучала в эфире Азербайджанского государственного телевидения в исполнении Зейнаб Ханларовой.

По настоянию дирижера маэстро Ниязи и композитора Тофига Гулиева Тагиев был избран членом Музыкального фонда СССР.

Песни Алекпера Тагиева знают и любят миллионы, на них выросло не одно поколение. Музыка композитора отмечена самой большой наградой – всенародной любовью. Глубина композиций Алекпера Тагиева не подвластна времени, его мелодии проникают в самое сердце, перенося слушателей в другое измерение.

(Автор: Джани Бабаева)

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